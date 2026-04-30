La Policía Local de Palma inmoviliza 36 patinetes por falta de registro y seguro

La Policía Local de Palma ha realizado una campaña de control de patinetes eléctricos en las plazas de Abu Yahya y Alexander Fleming que se han saldado con la inmovilización de 36 de estos vehículos que no tenían seguro ni habían sido dados de alta en el registro obligatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha informado este jueves el consistorio, el dispositivo se llevó a cabo el miércoles por la mañana con la participación de unidades motorizadas y de proximidad.

El cuerpo policial recuerda que la normativa municipal exige una cobertura mínima de 120.000 euros con un seguro de responsabilidad civil y prohíbe taxativamente la circulación de estos vehículos por aceras, plazas y zonas peatonales.

La ordenanza vigente también establece la obligatoriedad del uso del casco, una edad mínima de 15 o 16 años para los conductores y el uso de elementos reflectantes homologados, mientras que el registro obligatorio forma parte de las regulaciones establecidas por la DGT desde el pasado enero.

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Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Palma pretende reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad, fijados en un máximo de 25 kilómetros por hora.