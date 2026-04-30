Muere un ciclista de 65 años atropellado por un coche en la carretera de Muro

Un ciclista extranjero de 65 años ha muerto la mañana de este jueves al ser atropellado por un coche en la carretera de Muro. Los testigos, primero, y el personal sanitario, después, han realizado a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero esta no ha respondido a los estímulos y ha fallecido.

El atropello mortal del ciclista se ha producido sobre las once de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 2,5 de la Ma-3500, la carretera de Muro. Un ciclista de 65 años se encontraba pedaleando por la zona cuando ha sido atropellado por un coche. La víctima ha quedado tendida sobre el asfalto tras el fuerte impacto.

Los testigos allí presentes han llamado a los servicios de emergencias ante el grave accidente que había tenido lugar ante sus ojos. Al constatar que la víctima no tenía constantes vitales, estos han comenzado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

40 minutos de RCP

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado poco después las asistencias sanitarias del Ib-salut a bordo de una UVI móvil y una ambulancia convencional. También han acudido dos vehículos auxiliares del jefe de guardia y otro de logística. Durante 40 minutos, los facultativos han estado realizando a la víctima maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar. No obstante el ciclista no ha respondido a los estímulos y han tenido que confirmar su fallecimiento.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado con celeridad hasta el lugar del atropello mortal. Los efectivos del instituto armado han abierto una investigación para reconstruir las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Acto seguido han comunicado el fallecimiento al juzgado de Inca para que el juez ordenara el levantamiento del cadáver.