Crimen organizado
El juez envía a prisión a un miembro de los Trinitarios detenido por trafico de drogas, tenencia ilíctia de armas y organización criminal.stolas por tráfico de drogas
La Policía Nacional detuvo a este miembro de la banda latina y tres mujeres con cuatro pistolas, una machete y droga, que se dedicaban a la 'telecoca'
El juez de guardia ha mandado este miércoles a prisión sin fianza a un miembro de la banda dominicana Trinitarios detenido por la Policía Nacional por los presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Este se encontraba en posesión de cuatro pistolas, abundante munición y dos silenciadores y un machete de gran tamaño, asi como de droga y dinero en efectivo. Otras tres mujeres fueron arrestadas con él en Palma y Alcúdia por este motivo.
La investigación policial contra esta peligrosa banda se inició hace diez meses y la fase de explotación de la misma se produjo entre el lunes y el pasado martes. Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional tuvieron que adoptar multitud de medidas de seguridad. Eran sabedores de que el sospechoso era miembro de la banda dominicana Trinitarios y, por tanto, estaría en posesión de numeroso armamento.
Este individuo y sus tres compinches estaban especializados en la venta de droga por la modalidad de 'telecoca'. La transacción para vender los estupefacientes se producía en puntos previamente acordados con el comprador. Estos guardaban con celo el lugar donde se encontraban las 'guarderías' el lugar donde se ocultaba la droga. A primera hora de la mañana del lunes se efectuaron cuatro entradas y registros, tres en Palma y el martes una en Alcúdia, en los barrios palmesanos de La Soledat, El Rafal y El Fortí. Mientras que la cuarta fue el martes en Alcúdia.
Atentado
Durante los registros, los agentes encontraron cuatro pistolas, dos silenciadores, 43 cartuchos de munición y gran cantidad de droga. Entre esta había cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi. También hallaron básculas de precisión y diversos útiles para tratar la sustancia estupefaciente. En el transcurso de la actuación policial, una de las mujeres arremetió contra un agente de la Policía Nacional y fue detenida también por un presunto delito de atentado.
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