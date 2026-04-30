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Detenida por atracar un salón de juegos a punta de cuchillo en Palma

La Policía Nacional ha detenido a la sospechosa.

La Policía Nacional ha detenido a la sospechosa. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer española como presunta autora de un atraco a punta de cuchillo en un salón de juegos de Palma. La acusada y una compinche irrumpieron en el local con la cara tapada y exigieron la recaudación a la empleada. Lograron huir, pero los agentes han identificado y arrestado ya a una de ellas, que ha ingresado en prisión por orden judicial por un delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron a finales de marzo, según ha informado hoy la Policía. Hacia las seis de la madrugada, dos mujeres con la cara tapada entraron en un salón recreativo y colocaron un objeto en la puerta para bloquearla. Una de las mujeres se metió tras el mostrador y, esgrimiendo un cuchillo de cocina, intimidó a la empleada: “Dame el dinero”, le exigió.

La trabajadora se vio así obligada a abrir la caja registradora y las delincuentes se apoderaron del dinero que había para darse luego a la fuga. La víctima llamó al 091 y varias patrullas acudieron al lugar. Dieron varias batidas por la zona, pero no consiguieron localizar a las asaltantes.

Los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional llevaron a cabo numerosas gestiones y lograron identificar a una de las mujeres. Los agentes establecieron varios operativos para localizarla y lo consiguieron finalmente el pasado lunes. La acusada fue detenida como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación.

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La sospechosa fue interrogada en comisaría y puesta después a disposición judicial. Tras la comparecencia, el magistrado de guardia acordó su ingresó en prisión provisional.

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