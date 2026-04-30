Accidentes de tráfico
Un conductor ebrio se sube a la acera con el coche en Palma, choca con un pilón y atropella a una mujer
El joven que iba al volante del coche se salíó de la calzada por exceso de velocidad al girar tras un tramo recto
Un joven conductor ebrio, de 25 años y nacionalidad española, arrolló a una mujer que caminaba por la acera cuando conducía un coche de madrugada por el barrio palmesano del Coll d'en Rabassa. Al dar un brusco giro a la derecha, después de enfilar a gran velocidad un tramo recto, se salió de la calzada, invadió la zona peatonal, chocó contra un pilón y atropelló a una viandante. Cuando realizó la prueba de alcoholemia, dio positivo sin llegar al mínimo de infracción penal. Agentes de la Policía Local de Palma le han denunciado administrativamente por la tasa de alcohol superior a la permitida y por circular sin la precaución necesaria para evitar daños.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado lunes en el barrio palmesano del Coll d'en Rabassa. Conducía un coche a una velocidad inadecuada y, al dar un brusco giro a la derecha, perdió el control, se subió a la acera y chocó contra un pilón metálico de propiedad municipal. Tras este primer impactó, arrolló a una transeúnte que acertó a pasar caminando por el lugar. La víctima salió proyectada hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el cristal del parabrisas, que resultó dañado, antes de caer al pavimento. La viandante requirió de asistencia sanitaria y fue trasladada a una clínica privada con pronóstico leve.
Denuncia administrativa
Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes de la Policía Local de Palma. Los policías realizaron al conductor del coche la prueba de alcoholemia. El test dio un resultado de 0,53 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que no constituía una infracción penal, que se sitúa a partir de 0,60. No obstante los efectivos policiales le denunciaron administrativamente por superar la tasa máxima de alcohol permitido y por circular sin la precaución debida para evitar daños a transeúntes y a los usuarios de la calzada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves
- Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera
- El Govern investiga ahora por qué la promotora de es Jonquet comercializa 57 viviendas pese a que solo tiene autorizadas 53
- Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Manacor