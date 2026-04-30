Un conductor ebrio se sube a la acera con el coche en Palma, choca con un pilón y atropella a una mujer

Un joven conductor ebrio, de 25 años y nacionalidad española, arrolló a una mujer que caminaba por la acera cuando conducía un coche de madrugada por el barrio palmesano del Coll d'en Rabassa. Al dar un brusco giro a la derecha, después de enfilar a gran velocidad un tramo recto, se salió de la calzada, invadió la zona peatonal, chocó contra un pilón y atropelló a una viandante. Cuando realizó la prueba de alcoholemia, dio positivo sin llegar al mínimo de infracción penal. Agentes de la Policía Local de Palma le han denunciado administrativamente por la tasa de alcohol superior a la permitida y por circular sin la precaución necesaria para evitar daños.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado lunes en el barrio palmesano del Coll d'en Rabassa. Conducía un coche a una velocidad inadecuada y, al dar un brusco giro a la derecha, perdió el control, se subió a la acera y chocó contra un pilón metálico de propiedad municipal. Tras este primer impactó, arrolló a una transeúnte que acertó a pasar caminando por el lugar. La víctima salió proyectada hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el cristal del parabrisas, que resultó dañado, antes de caer al pavimento. La viandante requirió de asistencia sanitaria y fue trasladada a una clínica privada con pronóstico leve.

Denuncia administrativa

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes de la Policía Local de Palma. Los policías realizaron al conductor del coche la prueba de alcoholemia. El test dio un resultado de 0,53 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que no constituía una infracción penal, que se sitúa a partir de 0,60. No obstante los efectivos policiales le denunciaron administrativamente por superar la tasa máxima de alcohol permitido y por circular sin la precaución debida para evitar daños a transeúntes y a los usuarios de la calzada.