Condenado por intentar matar a un joven apuñalándolo con una botella rota en Manacor

Un joven colombiano ha sido condenado hoy a tres años de prisión por intentar matar a otro, al que apuñaló cuatro veces con una botella rota en Manacor. La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza, el cuello y la espalda y precisó casi 40 puntos de sutura y grapas. El acusado ha reconocido los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, Miguel Ángel Ordinas, la Fiscalía y la acusación particular, que reclamaban inicialmente hasta nueve años de cárcel. El pacto incluye una atenuante de reparación del daño, ya que el procesado ha consignado parte de los 13.600 euros con los que debe indemnizar al perjudicado. También ha sido condenado a pagar una multa por atacar a una persona que se interpuso en la agresión.

Los hechos ocurrieron hacia las cinco y media de la madrugada del 1 de junio de 2024 en las inmediaciones de la plaza de la Constitución, en Manacor. El procesado, de 22 años y con varios antecedentes por delitos violentos, se dirigió con una botella de cristal en la mano a dos chicos y una chica que estaban allí y les espetó: "¿Quién quiere pelear conmigo?". La mujer le recriminó su comportamiento y uno de los hombres la apartó para evitar que se enzarzaran en una riña.

"'¡Te voy a matar!"

El agresor rompió entonces la botella contra una pared. Se dirigió con ella hacia uno de los jóvenes y el otro se interpuso en su camino. El procesado acabó atacándolo a él. Con la intención de acabar con su vida, según sostiene la Fiscalía, le asestó al menos cuatro puñaladas con la botella de cristal rota en la cabeza, el cuello y la espalda. "¡Te voy a matar!", le dijo. La víctima quedó inconsciente y cayó al suelo. Su amigo acudió entonces en su auxilio y empujó al agresor para evitar que siguiera apuñalándole. El acusado le dio un puñetazo en la nariz y se dio a la fuga.

La Policía Nacional acudió al lugar y encontró a la víctima malherida sobre un charco de sangre. Los agentes le prestaron los primeros auxilios, taponando las heridas hasta que llegó una ambulancia y fue trasladado a un hospital. Los médicos tuvieron que aplicarle 35 grapas y cuatro puntos de sutura para cerrar las heridas, que le han dejado importantes cicatrices como secuela.

La Policía Nacional puso en marcha una investigación para detener al autor de la brutal agresión. Los agentes lograron identificarlo y comprobaron que unos días antes había tenido un enfrentamiento con el joven al que golpeó en la nariz. El sospechoso ya había sido detenido por un ataque con una botella rota y le constaba también una condena previa por un delito de lesiones. No tenía domicilio conocido y los agentes pusieron en marcha un operativo para localizarlo hasta que esa misma semana dieron con él una calle de Manacor y lo detuvieron. Desde entonces permanece en prisión por orden judicial.

Noticias relacionadas

La Fiscalía y la acusación particular le imputaron un delito de intento de homicidio por el que pidieron condenas de 7,5 y 9 años de cárcel respectivamente y una indemnización de 13.600 euros. Antes de la vista oral, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, el joven ha reconocido los hechos y se ha declarado autor de delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones por los que ha aceptado tres años de prisión y una multa de 360 euros. El fallo ya es firme.