Rescatan a un hombre de 44 años tras quedar empalado del pecho en la verja del centro de transeúntes de Ca l'Ardiaca

Un hombre de 44 años ha quedado empalado en la verja del albergue de transeúntes de Ca l'Ardiaca de Palma tras arrojarse sobre ella después de escalar un muro. La víctima ha quedado clavada sin poder moverse atravesada por los hierros a la altura del pecho. Asistencias sanitarias del Ib-salut se han desplazado rápidamente hasta el lugar y la han trasladado a Son Espases en estado muy grave. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El incidente ha ocurrido sobre las nueve y diez de la mañana de este miércoles en el albergue de transeúntes situado en el camí de Ca l'Ardiaca de Palma. Al parecer la víctima había acudido a dicho centro fuera del horario de apertura y le han dicho que esperara. Al encontrarse luego la verja cerrada habría decidido escalar el muro. A continuación el hombre se habría arrojado sobre las puntas de la verja metálica de acceso y ha quedado clavado allí al atravesarle una punta el pecho.

Hasta el lugar se ha movilizado a los servicios de emergencia. Las asistencias sanitarias del Ib-salut se ha encontrado al hombre de 44 años clavado boca abajo en la verja. Con sumo cuidado han logrado extraerle para atenderle. También han sido activados los Bombers de Palma, pero luego no se ha requerido su actuación. Una patrulla de la Policía Nacional ha acudido también al lugar.

Investigación

Finalmente, la víctima ha sido trasladada por los facultativos a Son Espases, donde ha quedado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por su parte, las pesquisas policiales han confirmado que el hombre se habría arrojado sobre la verja en una acción de autólisis.