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Detienen a un pareja en Palma por atracar a un hombre con pinchos metálicos y un palo afilado para robarle la mochila y comprar droga

Una patrulla de la Policía Nacional localizó a los asaltantes poco después con las armas blancas encima

Agentes de la Policía Nacional durante una patrulla en Palma.

Agentes de la Policía Nacional durante una patrulla en Palma. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una pareja asaltó a un hombre en Palma con pinchos metálicos y un palo afilado para robarle la mochila que portaba. La víctima intentó recuperarla, pero le amenazaron con estos objetos mientras le decían que iban a comprar droga. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes en las inmediaciones de la calle Manacor de Palma. Un hombre caminaba por la calle cuando una mujer se le acercó y le pidió dinero para comprar droga. La víctima hizo caso omiso, no le entregó nada y entró en un bar. Mientras este estaba consumiendo bebidas, testigos le alertaron de que una mujer había entrado y le había sustraído la mochila.

La víctima salió del local y localizó a escasos metros de distancia a la presunta ladrona. Los testigos le indicaron que esta había ocultado la mochila debajo de un coche. La asaltante fue a recogerla y se la escondió en su chaqueta. El hombre intentó impedírselo y la agarró de un brazo para recuperar sus efectos. Esta se puso agresiva y le amenazó con dos pinchos metálicos, que sacó de sus bolsillos. A continuación un compinche de esta corrió hacia el lugar donde ocurría la reyerta y amenazó al afectado con un palo afilado para impedir que pudiera recuperar su mochila y huyeron.

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Con las armas encima

Al cabo de unos minutos, la víctima paró una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, que se encontraba por la zona. El afectado le expuso que había sido atracado por una pareja y le habían sustraído la mochila mientras le amenazaban con las armas blancas que esgrimían. Los agentes dieron varias batidas por la zona y localizaron poco después a los sospechosos. Estos llevaban consigo los pinchos metálicos y el palo afilado y fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia.

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