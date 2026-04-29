Desmantelan en Palma y Alcúdia una peligrosa banda de narcos dedicada a la 'telecoca'

Una peligrosa banda fuertemente armada de narcotraficantes se dedicaba a la venta de estupefacientes y, sobre todo, a la denominada 'telecoca' en Mallorca. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma y en Alcúdia a un hombre y a tres mujeres por presuntos delitos de tráfico drogas, tenencia ilícita de armas y munición e integración en organización criminal.

La investigación del Grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional culminó el lunes y el martes después de diez meses de pesquisas. Todas estas indagaciones giraban en torno a una organización de narcotraficantes muy activa, que operaba en Mallorca. Su mayor especialidad era la denominada 'telecoca', venta de cocaína a domicilio o en un punto de encuentro pactado previamente con el comprador.

Los investigadores policiales tuvieron que eludir las grandes medidas de seguridad que adoptaban los miembros de esta banda para evitar ser descubiertos. Los miembros de esta organización quedaban de antemano en puntos de muy difícil vigilancia y acceso. De hecho la operación de compraventa de droga se realizaba con suma discreción. Los narcotraficantes realizaban numerosas maniobras para evitar ser detectados. Su mayor preocupación era evitar que se supiera dónde se encontraban las denominadas 'guarderías', donde escondían la sustancia estupefaciente para su posterior venta.

Por este motivo, los agentes encargados del caso tuvieron que extremar las medidas de seguridad en las diferentes intervenciones. De hecho eran sabedores que los miembros de esta banda podrían ser poseedores de armas, antes de toparse con un auténtico arsenal. De hecho uno de ellos estaba relacionado con una banda juvenil de carácter violento.

A pesar de estas grandes dificultades, los investigadores fueron estrechando paulatinamente el cerco en torno a esta banda de narcotraficantes. Así, pudieron determinar dónde se encontraban sus propios domicilios como las denominadas 'guarderías' donde se abastecían de droga. También lograron delimitar cuáles eran las zonas de quedada con sus numerosos compradores.

Ataque de una detenida a un agente

La investigación acreditó sin ningún género de dudas la vinculación directa de los sospechosos con el tráfico de drogas. Como consecuencia de estas pesquisas, el lunes se puso en marcha la fase de explotación. En este operativo participaron, además de los agentes de la UDYCO, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guían caninos de la Policía Nacional. A primera hora se efectuaron cuatro entradas y registros, tres en Palma y el martes una en Alcúdia, en los barrios palmesanos de La Soledat, El Rafal y El Fortí. Mientras que la cuarta fue en la otra localidad del norte de la isla.

La actuación se saldó con la detención de un hombre y cuatro mujeres a los que se les intervino cuatro armas de fuego, dos silenciadores, 43 cartuchos de munición y gran cantidad de droga. Entre esta había cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi. También contaban con básculas de precisión, dinero en efectivo y otros útiles para la venta de estupefacientes, así como un coche de alta gama. En el transcurso de la intervención policial, una de las detenidas acometió contra uno de los agentes. Así, profirió amenazas contra él y fue arrestada también por un presunto delito de atentado.

A raíz de esta operación policial se considera desarticulada una organización de narcotraficantes muy activa dedicada a la venta de droga, fundamentalmente en su modalidad de la denominada 'telecoca'. Esta banda está considerada también muy peligrosa. Buena prueba de ello fueron las cuatro armas de fuego con abundante munición y silenciadores y un machete intervenidos y la actitud violenta de algunos de los detenidos.