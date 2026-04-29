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Controlado un incendio sin heridos en la cocina del restaurante Ca's Busso de Llucmajor

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, durante la extinción del incendio.

Dotaciones de los Bombers de Mallorca, durante la extinción del incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

EFE

Palma

Los Bombers de Mallorca han controlado este miércoles por la mañana un incendio originado en la cocina del restaurante Ca's Busso de Llucmajor, sin que haya tenido que lamentarse ninguna persona herida.

Según ha informado el cuerpo de emergencias, el incidente ha obligado a activar a efectivos de los parques de bomberos de Llucmajor, Manacor y Felanitx.

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El fuego ya ha sido controlado y en el lugar de los hechos se encuentran en la actualidad los bomberos del parque con base en el municipio.

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