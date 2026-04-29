Un conductor ebrio agrede a un policía tras una persecución en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un conductor ebrio que agredió a un agente tras una persecución. El sospechoso, de 42 años y que tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, hizo caso omiso a las indicaciones de los policías para que se detuviera y cuando fue interceptado arremetió contra ellos. Está acusado de atentado contra agentes de la autoridad, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas de detección.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho y cuarto de la tarde del pasado sábado, 25 de abril. La actuación se inició cuando un ciudadano alertó a una patrulla sobre una furgoneta que realizaba una conducción errática en Son Ferriol. Los agentes localizaron el vehículo y observaron cómo el conductor realizaba correcciones continuas e invadía el sentido contrario de la circulación, obligando a otros vehículos a desviarse hacia el margen de la vía para evitar una colisión.

A pesar de las señales acústicas y luminosas, el conductor hizo caso omiso a las órdenes de parada. Finalmente, uno de los agentes, cuando la furgoneta aminoró la velocidad, tuvo que apearse del vehículo policial y abalanzarse sobre el vehículo para extraer la llave del contacto y accionar el freno de emergencia. El hombre presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol.

En el momento de solicitar la documentación, el conductor se negó a identificarse y propinó un fuerte empujón a uno de los agentes, mientras profería diversos insultos y amenazas. Ante esta acometida, los policías procedieron a su detención. Ya en dependencias policiales, el hombre se negó rotundamente a realizar la prueba de etilometría.

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Al comprobar el historial del detenido, se constató que ya poseía dos antecedentes previos por delitos contra la seguridad vial. El hombre pasó a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes por parte de la Sala de Atestados.