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Seguridad vial

Un conductor ebrio agrede a un policía tras una persecución en Palma

El sospechoso, de 42 años, huyó desde Son Ferriol hasta el Estadi Balear

La Policía Local detuvo al acusado.

La Policía Local detuvo al acusado. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un conductor ebrio que agredió a un agente tras una persecución. El sospechoso, de 42 años y que tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, hizo caso omiso a las indicaciones de los policías para que se detuviera y cuando fue interceptado arremetió contra ellos. Está acusado de atentado contra agentes de la autoridad, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas de detección.

Los hechos ocurrieron hacia las ocho y cuarto de la tarde del pasado sábado, 25 de abril. La actuación se inició cuando un ciudadano alertó a una patrulla sobre una furgoneta que realizaba una conducción errática en Son Ferriol. Los agentes localizaron el vehículo y observaron cómo el conductor realizaba correcciones continuas e invadía el sentido contrario de la circulación, obligando a otros vehículos a desviarse hacia el margen de la vía para evitar una colisión.

A pesar de las señales acústicas y luminosas, el conductor hizo caso omiso a las órdenes de parada. Finalmente, uno de los agentes, cuando la furgoneta aminoró la velocidad, tuvo que apearse del vehículo policial y abalanzarse sobre el vehículo para extraer la llave del contacto y accionar el freno de emergencia. El hombre presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol.

En el momento de solicitar la documentación, el conductor se negó a identificarse y propinó un fuerte empujón a uno de los agentes, mientras profería diversos insultos y amenazas. Ante esta acometida, los policías procedieron a su detención. Ya en dependencias policiales, el hombre se negó rotundamente a realizar la prueba de etilometría.

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Al comprobar el historial del detenido, se constató que ya poseía dos antecedentes previos por delitos contra la seguridad vial. El hombre pasó a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes por parte de la Sala de Atestados.

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