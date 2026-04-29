Condenado a dos años de cárcel por atracar a una mujer en Palma

Un joven fue condenado ayer a dos años de cárcel por atracar a una mujer en Palma. El delincuente abordó a la víctima para quitarle la cartera y forcejeó con ella, causándole lesiones en las cervicales. Consiguió cometer el robo, pero fue interceptado poco después. En la vista oral se declaró autor de delitos de robo con violencia y lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero a las diez de la mañana en la calle Emilia Sureda, en la zona de Son Ferragut. Como él mismo reconoció en el juicio, el joven se abalanzó sobre la víctima para arrebatarle la cartera, en la que había 30 euros y documentación diversa.

Su fuga duró poco y fue detenido en cuestión de minutos. Desde entonces permanecía en prisión preventiva por orden judicial. La Fiscalía le imputó delitos de robo con violencia y lesiones y reclamó una condena de cuatro años de cárcel.

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Antes del juicio, la defensa y el ministerio público alcanzaron un acuerdo de conformidad. La condena quedó fijada en dos años de cárcel, así como una multa de 120 euros y una indemnización de 160 euros para la perjudicada. Las partes acordaron que la pena de prisión quede suspendida, ya que el acusado no tenía antecedentes penales.