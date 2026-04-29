Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto de alquileresEntrada coches en MallorcaClaves Eclipse SolarAdolescente Denuncia Violación ColegioCierre s'Estalella
instagramlinkedin

Emergencias

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

La carga ha quedado esparcida sobre la calzada y la vía ha sido cortada al tráfico

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

Ver galería

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera / DM

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un camión ha perdido miles de botellas de agua a primera hora de la mañana en la carretera que une Artà con Son Servera y Canyamel. La carga ha quedado esparcida sobre la calzada en una rotonda y la vía ha sido cerrada al tráfico. Operarios del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca trabajan para retirar las botellas y la Guardia Civil está regulando la circulación.

El accidente ha ocurrido hacia las siete y media de la mañana de este miércoles en la carretera MA-4040. Por causas que están siendo investigadas, las cajas de botellas de agua que transportaba el vehículo se han desanclado y han acabado cayendo sobre el asfalto.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Carreteras, que trabajan para restablecer la normalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • botellas de agua
  • Mallorca
  • sucesos
  • accidentes de tráfico en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
  2. Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
  3. Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
  4. Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: 'Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  6. El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
  7. El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
  8. Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

Condenado a dos años de cárcel por atracar a una mujer en Palma

Condenado a dos años de cárcel por atracar a una mujer en Palma

Detenido en Palma por intoxicar a 20 personas con productos con dosis perjudiciales de vitamina D

Detenido en Palma por intoxicar a 20 personas con productos con dosis perjudiciales de vitamina D

La Guardia Civil sorprende a un hombre con 35 dosis de hachís en un control de tráfico en Capdepera

Detenido en Palma un masajista de un hotel de Canarias por una agresión sexual a una turista

Detenido en Palma un masajista de un hotel de Canarias por una agresión sexual a una turista

Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Manacor

Denuncian al propietario de seis motos por abandonarlas y desguazarlas en una calle de Cas Capiscol

Denuncian al propietario de seis motos por abandonarlas y desguazarlas en una calle de Cas Capiscol

Juicio al padre y la abuela de una niña por abusos sexuales y malos tratos en Palma

Juicio al padre y la abuela de una niña por abusos sexuales y malos tratos en Palma
Tracking Pixel Contents