Emergencias
Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera
La carga ha quedado esparcida sobre la calzada y la vía ha sido cortada al tráfico
Un camión ha perdido miles de botellas de agua a primera hora de la mañana en la carretera que une Artà con Son Servera y Canyamel. La carga ha quedado esparcida sobre la calzada en una rotonda y la vía ha sido cerrada al tráfico. Operarios del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca trabajan para retirar las botellas y la Guardia Civil está regulando la circulación.
El accidente ha ocurrido hacia las siete y media de la mañana de este miércoles en la carretera MA-4040. Por causas que están siendo investigadas, las cajas de botellas de agua que transportaba el vehículo se han desanclado y han acabado cayendo sobre el asfalto.
Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Carreteras, que trabajan para restablecer la normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: 'Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
- Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación