Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera

Un camión ha perdido miles de botellas de agua a primera hora de la mañana en la carretera que une Artà con Son Servera y Canyamel. La carga ha quedado esparcida sobre la calzada en una rotonda y la vía ha sido cerrada al tráfico. Operarios del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca trabajan para retirar las botellas y la Guardia Civil está regulando la circulación.

El accidente ha ocurrido hacia las siete y media de la mañana de este miércoles en la carretera MA-4040. Por causas que están siendo investigadas, las cajas de botellas de agua que transportaba el vehículo se han desanclado y han acabado cayendo sobre el asfalto.

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Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Carreteras, que trabajan para restablecer la normalidad.