Tribunales
La Audiencia pone en busca y captura a un acusado de abusos sexuales a su sobrina en Inca
El procesado, para quien la Fiscalía reclama seis años de cárcel, no se ha presentado al juicio
La Audiencia Provincial de Palma ha dictado hoy una orden internacional de busca y captura contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina en Inca que no se ha presentado al juicio. La Fiscalía reclama para él una condena de seis años de prisión y una indemnización de 15.000 euros por someter a tocamientos a la víctima durante dos años, cuando ella tenía entre ocho y nueve años.
Los hechos se remontan a 2014, según detalla el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales. El procesado, sudamericano de 65 años, aprovechaba que la niña acudía con frecuencia a su domicilio y se valía de la "plena fe" que los padres de la menor tenían en él. Durante estos encuentros, manoseaba a la víctima.
El caso fue denunciado varios años después y un juzgado de instrucción de Inca abrió una investigación. El hombre fue imputado, pero no llegó a ser detenido por estos hechos. La Fiscalía le imputa un delito continuado de abuso sexual a menor de 13 años, ya que sostiene que repitió la conducta una decena de veces, con la agravante de abuso de confianza.
La acusación pública solicita una pena de seis años de prisión y que indemnice a la víctima, que padece secuelas psicológicas, con 15.000 euros. La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma tenía previsto celebrar hoy el juicio, pero el hombre no se ha presentado a la cita. El tribunal ha celebrado una vista en la que la Fiscalía y la acusación particular han reclamado que se dictara una orden internacional de busca y captura contra él. Los magistrados así lo han acordado.
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