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Tribunales

Juicio al padre y la abuela de una niña por abusos sexuales y malos tratos en Palma

La Fiscalía reclama ocho años de cárcel para el padre y dos y medio para la mujer

Los dos acusados, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

Los dos acusados, hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Audiencia Provincial de Palma juzga hoy al padre y la abuela de una niña por abusar sexualmente de ella y maltratarla durante tres años, cuando la menor tenía entre nueve y once. La Fiscalía sostiene que el hombre sometió a la menor a tocamientos y que él y su madre la agredían de forma habitual. El ministerio público reclama para el acusado penas que suman ocho años de cárcel, mientras la mujer se enfrenta a una petición de dos años y medio de reclusión.

La vista oral se celebra después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad, ya que los dos procesados niegan los hechos. El juicio ha comenzado con la reproducción a puerta cerrada de la declaración que la víctima realizó durante la instrucción del caso. Los dos sospechosos han pedido declarar en último lugar.

Según el relato de las acusaciones, los hechos ocurrieron en la vivienda familiar, en Palma, donde la niña convivía con su padre y su abuela, entre 2017 y 2020. El hombre, siempre según la Fiscalía, sometía a la menor a tocamientos y la besaba en la boca, pese a que la niña le pedía que no lo hiciera. También le hacía comentarios sexuales.

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El padre y la abuela habrían agredido física y psíquicamente a la niña en ese mismo periodo. La menor relató que recibía bofetadas, puñetazos y golpes con un zapato. Sufrió lesiones, pero nunca la llevaron a un centro médico. A raíz de estos hechos, la víctima ha precisado tratamiento psicoterapéutico. En julio de 2020 fue declarada en situación de desamparo y el Consell de Mallorca asumió su tutela.

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