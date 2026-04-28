Narcotráfico
La Guardia Civil sorprende a un hombre con 35 dosis de hachís en un control de tráfico en Capdepera
El sospechoso fue descubierto al mostrar un "nerviosismo inusual" cuando fue interceptado
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que fue sorprendido en un control de tráfico en Capdepera cuando llevaba 35 dosis de hachís. El sospechoso tenía además una libreta de anotaciones, donde constaban registros de cantidades, clientes y precios de venta.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril durante un control rutinario de verificación de personas y vehículos, según ha explicado hoy la Guardia Civil. Al proceder a la identificación del conductor, los agentes observaron un estado de "nerviosismo inusual" en el individuo, lo que motivó una inspección minuciosa tanto del vehículo, como de sus pertenencias personales.
Durante el registro, los agentes hallaron diversos estupefacientes ya acondicionados para su distribución inmediata. En total, se incautaron 35 dosis de hachís, empaquetadas en bolsas individuales de cierre hermético y el cuaderno. Ante las evidencias de que la droga estaba destinada al mercado ilícito, se procedió a la detención del varón por un presunto delito contra la salud pública.
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