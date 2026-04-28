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Investigación

Detenido en Palma un masajista de un hotel de Canarias por una agresión sexual a una turista

El acusado habría abusado de la víctima el pasado mes de diciembre

La Policía Nacional ha detenido al acusado.

La Policía Nacional ha detenido al acusado. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un masajista por una agresión sexual a una clienta en un hotel de Canarias en el que trabajaba.

Según ha informado hoy la Policía, los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre. Una mujer acudió a comisaría para denunciar que un trabajador de un hotel en el que había estado alojada en Canarias había abusado de ella. Según contó, contrató un masaje que ofrecía el establecimiento y el trabajador, de forma repentina, le introdujo los dedos en la vagina. La víctima no reaccionó en ese momento, pero al día siguiente presentó la denuncia.

Con esta información, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional puso en marcha una investigación para conocer la identidad y el paradero del acusado. Los agentes se entrevistaron con los encargados de la empresa que ofrecía esos servicios en el hotel y averiguaron que el sospechoso residía en Palma.

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Hace unos días, los investigadores localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.

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