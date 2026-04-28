Detenido en Palma por intoxicar a 20 personas con productos con dosis perjudiciales de vitamina D

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por intoxicar a una veintena de personas a las que vendió un complejo vitamínico en mal estado. El sospechoso, acusado de varios delitos de lesiones, vendió productos de vitamina con una dosis muy superior a la recomendada a sabiendas. Varios de los afectados tuvieron que ser hospitalizados y algunos padecen secuelas graves.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo I de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional en Palma, comenzó después de que varias personas tuvieran que recibir asistencia médica, algunos de ellos con graves intoxicaciones por vitamina D. Los agentes recopilaron cerca de 20 perjudicados y centraron sus pesquisas en el laboratorio encargado de la elaboración del suplemento, así como en los responsables de la distribución en Mallorca.

Los agentes tomaron declaración a las víctimas y realizaron varias gestiones para aclarar lo ocurrido. Comprobaron que tanto el laboratorio como la distribuidora tuvieron conocimiento de los efectos perjudiciales a través de una clienta, cuya pareja había sufrido problemas de salud por el consumo del producto.

El laboratorio comprobó el error en la concentración de la materia prima de vitamina D3, que era excesivamente elevada para su consumo, y solicitó la retirada urgente del producto. Además comunicaron a las autoridades sanitarias el problema. El distribuidor contactó con algunos de los clientes, devolviendo en un primer momento numerosos envases al fabricante, pero se quedó una parte más pequeña de la remesa. Aunque informó a los servicios sanitarios del error en la formulación del suplemento vitamínico, lo hizo más tarde y omitió tanto la magnitud del mismo como la afección a varias personas.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que muchos afectados no fueron informados del problema y que continuaron consumiendo el producto. Hasta el momento se ha procedido a la detención del responsable de la empresa distribuidora del producto en Mallorca por, al menos, nueve delitos de lesiones.

Noticias relacionadas

La investigación sigue abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones.