Denuncian al propietario de seis motos por abandonarlas y desguazarlas en una calle de Cas Capiscol

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por, presuntamente, dejar seis motos en una calle de Cas Capiscol y emplearlas a modo de desguace.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado viernes, cuando un ciudadano se acercó a una patrulla para comunicar la presencia de siete vehículos en la calle Santa Catalina Labouré que llevaban semanas allí y parecían abandonados.

Los agentes comprobaron que los vehículos se encontraban agrupados y que algunos de ellos carecían de placa de matrícula. Tras realizar las gestiones oportunas para verificar los números de bastidor, la Policía Local identificó al presunto propietario, que utilizaba los seis ciclomotores para su desguace.

Cuatro denuncias

La actuación concluyó con la interposición de cuatro denuncias por carecer del seguro de responsabilidad civil, de suscripción obligatoria, y dos denuncias por no haber pasado la inspección técnica de vehículos (ITV). Por este motivo, los seis ciclomotores fueron retirados e inmovilizados en el depósito municipal.

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Asimismo, durante la intervención, los policías localizaron una motocicleta que constaba como robada desde el pasado 15 de septiembre. El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de su legítimo propietario.