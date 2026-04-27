Un juez da 24 horas a una pareja de carteristas para irse de Mallorca

Un juez ha dado un plazo de 24 horas para irse de Mallorca a una pareja de delincuentes, detenidos por una oleada de hurtos en Calvià y Andratx. El magistrado, como medida cautelar, ha impuesto a los sospechosos la prohibición de residir en la isla.

Según ha informado la Guardia Civil, los acusados están especializados en robar a turistas, generalmente personas de edad avanzada. Utilizaban principalmente la técnica conocida como el abrazo amoroso, que consiste en aproximarse a las víctimas de forma amable y amistosa. Con cualquier pretexto, iniciaban un contacto físico cercano hasta que, en un descuido, lograban sustraer cadenas o colgantes del cuello de las víctimas.

Entre los robos detectados destaca uno cometido en Palmanova, donde abordaron a una turista alemana en el paseo de la playa con la excusa de preguntar por la ubicación de un spa. Durante la interacción, consiguieron sustraerle un colgante de oro valorado en aproximadamente 3.000 euros. Otro de ellos ocurrió en Sant Elm, cuando el hombre distrajo a una turista británica ofreciéndose a tomarle una fotografía. Mientras tanto, su cómplice sustrajo la cartera del interior de la mochila de la víctima.

Tras las pesquisas pertinentes, los agentes lograron identificar a los delincuentes, que fueron reconocidos fotográficamente por las víctimas. Los investigadores les imputan siete robos cometidos en Calvià y Andratx. Además, los agentes comprobaron que la mujer tenía activa una orden de búsqueda y captura emitida por juzgados de Barcelona por delitos similares.

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Tras ser puestos a disposición judicial, el magistrado les ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de residir en la isla de Mallorca mientras dure la instrucción. Se les ha concedido un plazo máximo de 24 horas para abandonar la isla.