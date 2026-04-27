Emergencias
Un incendio daña cuatro coches en Manacor
El fuego comenzó en uno de los vehículos y se extendió a los otros tres en la calle Simó Tort
Palma
Los Bomberos de Mallorca sofocaron este domingo un incendio de un vehículo aparcado en la calle, que afectó a otros tres, en el municipio de Manacor. Según la información del cuerpo de bomberos, el fuego se originó en un coche aparcado en la calle Simó Tort sobre las 07.35 horas.
Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del parque del municipio que extinguieron el incendio, que afectó a otros tres coches que estaban aparcados en las inmediaciones.
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