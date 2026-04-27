Detenido un conductor ebrio que arrolló a un peatón, chocó contra tres coches y se dio a la fuga en Palma: "La he liado un poco"

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un conductor ebrio que atropelló a un peatón, chocó contra tres coches y se dio a la fuga. "La he liado un poco con el coche", dijo el sospechoso al ser arrestado. Está acusado de delitos de lesiones, daños, contra la seguridad vial y abandono del lugar del accidente.

Los hechos ocurrieron ayer hacia las seis y media de la madrugada, en la plaza de sa Indioteria, en Palma. Según las primeras llamadas de alerta, se produjo un choque de un vehículo contra tres turismos estacionados en la calle, que sufrieron cuantiosos daños. El conductor que causó el siniestro se dio a la fuga.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudió al lugar. De camino, los agentes recibieron un comunicado del 091 que alertaba de un atropello a una persona por parte del vehículo que se había dado a la fuga. La víctima quedó malherida en la calzada.

Ante la gravedad de los hechos, la patrulla se dirigió en primer lugar al lugar del atropello. Sobre la calzada había un hombre dolorido que fue atendido por los agentes hasta la llegada de la ambulancia. La víctima contó que estaba caminando y pasó un vehículo a gran velocidad que le atropelló, golpeándose contra el capó y posteriormente contra la calzada. Instantes después del atropello, el vehículo aminoró la velocidad, pero seguidamente retomó la marcha y abandonó el lugar.

La víctima facilitó escasos datos sobre el vehículo implicado, pero los agentes localizaron a varios testigos que dieron datos importantes del coche y corroborando la versión del perjudicado. Una ambulancia atendió al herido, que fue trasladado a hospital por las lesiones sufridas en la cadera y las cervicales.

Una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Local se dirigieron a la plaza de sa Indiotería, donde se encontraban los tres turismos dañados. La patrulla de Policía Local inició los trámites del atestado por accidente, mientras que la patrulla de la Policía Nacional efectuó una batida para intentar localizar el vehículo implicado en el atropello y en el siniestro.

Localizaron el vehículo implicado en las inmediaciones, dañado y sin conductor. Los agentes encontraron en el Camí Vell de Bunyola a un hombre que realizaba movimientos erráticos y, al percatarse de la presencia policial, intentó esconderse entre unos arbustos para evitar ser visto.

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Los agentes interceptaron al hombre, que presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de alcohol, y estaba desorientado. Se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol por parte de Policía Local y quedó detenido por delitos de daños, lesiones y contra la seguridad vial. "La he liado un poco con el coche”, dijo al ser arrestado.