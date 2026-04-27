Detenido por agredir al vigilante de una discoteca de la Playa de Palma que le pidió que no molestará a las bailarinas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir con una botella a uno de los vigilantes de seguridad de un local de ocio nocturno de la Playa de Palma que le pidió que no molestará a las mujeres que estaban trabajando como bailarinas. Los hechos se produjeron la madrugada del pasado sábado en el interior del establecimiento, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El 091 fue alertado de que se estaba produciendo una pelea en el interior de un local de ocio nocturno entre el personal de seguridad y un grupo de hombres. Hasta allí se desplazaron varias patrullas, que se entrevistaron con los vigilantes para conocer qué había ocurrido. Uno de ellos tenía una herida en la cara fruto de la agresión con una botella que había sufrido instantes antes.

El trabajador aseguró que, mientras se encontraba controlando el interior de la sala, recriminó en varias ocasiones a un grupo de clientes que estuvieran molestando y "propasándose" con varias bailarinas. En un momento dado se inició una discusión que derivó en una pelea entre ambos grupos, durante la cual el sospechoso agarró una botella de cristal y golpeó a la víctima en la cara.

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Los clientes fueron reducidos por el resto de vigilantes hasta la llegada de los policías, que arrestaron a uno de ellos como supuesto autor de un delito de lesiones.