Detenida dos veces en 18 horas por robos con violencia en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido dos veces a una mujer con 18 horas de diferencia por dos robos con violencia. La sospechosa está acusada además de resistencia grave, ya que se enfrentó a los agentes que la arrestaron.

El primero robo se produjo el 25 de abril, poco antes de la una y media de la tarde, en un supermercado de la barriada de Bons Aires. Un agente fuera de servicio observó a la acusada forcejeando con un empleado que intentaba evitar la sustracción de artículos valorados en 194,40 euros

Al identificarse como policía y tratar de mediar en el conflicto, la mujer lanzó cabezazos, mordiscos y patadas contra el policía, al que causó lesiones leves. Dotaciones de la Unidad Motorizada (UMOT) y la Unidad de Seguridad Integral (USEI) colaboraron en la detención de la agresora, que se autolesionó golpeándose la cabeza.

Al día siguiente, pasadas las siete y cuarto de la mañana, la base del 092 recibió un aviso por una pelea en la barriada de La Soledat. Dos dotaciones de la USEI acudieron al lugar y vieron restos de macetas rotas en la calle y a la misma mujer en un estado de gran alteración. Los policías localizaron en el interior de un edificio a un hombre con heridas en la mano. Empuñaba un cuchillo, del que se deshizo siguiendo las indicaciones policiales para esclarecer los hechos.

Las indagaciones posteriores permitieron aclarar lo ocurrido. Aunque la mujer alegó que el incidente se debía a una disputa por una deuda, el relato del afectado fue corroborado por una testigo. Esta confirmó que la implicada había abordado al hombre en la calle para intentar robarle la cartera de los bolsillos, propinándole puñetazos y lanzándole varias macetas. Ante la agresión, la víctima huyó a su domicilio y cogió un arma blanca para defenderse. Por todo ello, los agentes procedieron a la segunda detención de la implicada.

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Tras la confección del correspondiente atestado, la detenida fue traspasada a la Policía Nacional.