Investigación
Denunciado un pasajero que llegó al aeropuerto de Palma con 1.144 pastillas de viagra de contrabando
El hombre llegó a Mallorca procedente de República Dominicana con los fármacos en su maleta
Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), junto con funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, han incautado 1.144 comprimidos de viagra en el aeropuerto de Palma.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, durante un control rutinario de pasajeros en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana) con escala en Madrid. Los agentes identificaron a un pasajero de 47 años e inspeccionaron su equipaje con el escáner de rayos X. Al observar imágenes sospechosas, abrieron la maleta para examinar su contenido.
Encontraron seis cajas rotuladas como Sildenafil citrato, que contenían 1.144 pastillas del medicamento comúnmente conocido como viagra. Los investigadores constataron que el pasajero carecía de la documentación necesaria que acreditara la tenencia legal o la introducción reglamentaria de dicho fármaco en el territorio de la Unión Europea.
Los agentes intervinieron toda la mercancía y levantaron un acta de infracción administrativa a la Ley de Contrabando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
- Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
- Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
- Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
- Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
- Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
- Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'