Denunciado un pasajero que llegó al aeropuerto de Palma con 1.144 pastillas de viagra de contrabando

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), junto con funcionarios de la Aduana de la Agencia Tributaria, han incautado 1.144 comprimidos de viagra en el aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, durante un control rutinario de pasajeros en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana) con escala en Madrid. Los agentes identificaron a un pasajero de 47 años e inspeccionaron su equipaje con el escáner de rayos X. Al observar imágenes sospechosas, abrieron la maleta para examinar su contenido.

Encontraron seis cajas rotuladas como Sildenafil citrato, que contenían 1.144 pastillas del medicamento comúnmente conocido como viagra. Los investigadores constataron que el pasajero carecía de la documentación necesaria que acreditara la tenencia legal o la introducción reglamentaria de dicho fármaco en el territorio de la Unión Europea.

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Los agentes intervinieron toda la mercancía y levantaron un acta de infracción administrativa a la Ley de Contrabando.