Emergencias
Cuatro heridos en un accidente con tres coches implicados en Alcúdia
La carretera MA-13 ha sido cortada, lo que ha generado importantes retenciones
Cuatro personas han resultado heridas esta tarde al chocar tres coches en Alcúdia. El siniestro ha obligado a cortar la carretera MA-13, que ha sido ya reabierta, para facilitar la labor de los servicios de emergencias. Las víctimas han sido trasladadas a diversos centros sanitarios y la Guardia Civil investiga ahora las causas de la colisión.
El siniestro, según informan fuentes de los servicios de emergencias, ha ocurrido poco después de la una y media de la tarde a la altura del kilómetro 44. Por causas que están siendo investigadas, tres vehículos han colisionado y han quedado en mitad de la calzada.
Al lugar han acudido varias ambulancias, patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca. La vía ha sido cortada al tráfico, lo que ha generado importantes retenciones.
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