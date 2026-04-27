Cuatro heridos en un accidente con tres coches implicados en Alcúdia

Cuatro personas han resultado heridas esta tarde al chocar tres coches en Alcúdia. El siniestro ha obligado a cortar la carretera MA-13, que ha sido ya reabierta, para facilitar la labor de los servicios de emergencias. Las víctimas han sido trasladadas a diversos centros sanitarios y la Guardia Civil investiga ahora las causas de la colisión.

El siniestro, según informan fuentes de los servicios de emergencias, ha ocurrido poco después de la una y media de la tarde a la altura del kilómetro 44. Por causas que están siendo investigadas, tres vehículos han colisionado y han quedado en mitad de la calzada.

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Al lugar han acudido varias ambulancias, patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil y dotaciones de los Bombers de Mallorca. La vía ha sido cortada al tráfico, lo que ha generado importantes retenciones.