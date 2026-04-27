Condenado a 7,5 años de cárcel por drogar y violar a su hija en Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a siete años y medio de prisión por violar varias veces a su hija, una niña que tenía entre 9 y 14 años a la que llegó a drogar con medicamentos para vencer su resistencia. El encausado, de nacionalidad china, ha reconocido los hechos en el juicio y se ha declarado autor de dos delitos de agresión sexual tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, Miguel Ángel Ordinas, y la Fiscalía, que reclamaba inicialmente 21 años de cárcel. El acusado ha consignado antes de la vista 60.000 euros para indemnizar a la víctima, por lo que se ha aplicado una atenuante muy cualificada de reparación del daño. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos, como ha reconocido el propio acusado, ocurrieron en el domicilio familiar, en Palma. Las violaciones comenzaron en 2019, cuando la menor tenía nueve años. La primera agresión se produjo una noche en la que tuvieron invitados en casa. El procesado aprovechó que tenía que dormir con su hija en la misma cama y, cuando creyó que ya estaba dormida, la manoseó. Luego le dijo que no podía contar lo ocurrido a nadie. Meses después, el acusado pidió a la niña que le hiciera un masaje a cambio de dinero y se masturbó ante ella.

Compras por sexo

El padre, a lo largo de varios meses, abusó sexualmente de su hija ofreciéndole a cambio su tarjeta bancaria para que comprara ropa a través de internet. Otras veces aprovechó los momentos en los que le echaba en la espalda para manosearle los pechos. Los abusos se repetían cada vez que el hombre se quedaba a solas en casa con la niña.

El episodio más grave se produjo en la noche del 21 de agosto de 2024. El acusado suministró a su hija un potente fármaco ansiolítico que mezcló con comida o bebida para anular sus facultades. La menor sufrió importantes mareos y el acusado entró entonces en su habitación, se puso sobre ella, la desnudó y la penetró. La menor contó esa misma noche lo ocurrido a una amiga en un grupo de WhatsApp del colegio. Los padres de varias de sus compañeras, al tener conocimiento de lo ocurrido, acudieron al lugar, irrumpieron en la vivienda y alertaron de lo ocurrido a la Policía Nacional. Los agentes acudieron al domicilio y arrestaron al hombre. Desde entonces permanece en prisión.

La víctima sufre graves secuelas psicológicas por las violaciones sufridas. Los informes médicos no descartan que a lo largo de su vida tenga que ser sometida a tratamientos por el trauma que padece.

Dos delitos

La Fiscalía imputó al acusado dos delitos de agresión sexual, uno de ellos continuado. Por ellos reclamó penas que sumaban 21 años de prisión y que indemnizara a la menor con 60.000 euros, así como una orden de alejamiento. El abogado defensor y la Fiscalía han negociado un acuerdo de conformidad en los últimos días que ha culminado con un pacto.

El procesado ha comparecido esta mañana ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma. El hombre ha reconocido todos los hechos que le imputaba la Fiscalía y se ha declarado autor de los dos delitos, en los que se ha aprecido la atenuante de reparación del daño porque ha consignado los 60.000 euros para indemnizar a su hija.

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Ante la confesión del procesado, el tribunal ha dictado sentencia en el acto y el fallo ya es firme. Tras la vista, el hombre ha sido trasladado de nuevo al centro penitenciario de Palma.