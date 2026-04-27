Los bomberos rescatan en helicóptero a una excursionista herida en Pollença

Los Bombers de Mallorca rescataron ayer a una excursionista que resultó herida al sufrir una caída en Pollença. La mujer fue evacuada en helicóptero y trasladada a Son Espases.

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en la zona de la Serra de Sant Vicenç, en Pollença, según han informado hoy los Bombers de Mallorca. La víctima sufrió una caída y, debido a las lesiones, no pudo seguir con la ruta prevista.

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Al lugar acudieron efectivos del parque de Alcúdia y La Milana, el helicóptero de los Bombers. Los efectivos de emergencias inmovilizaron a la mujer, de mediana edad, y la izaron hasta la aeronave. Posteriormente, fue trasladada al hospital para ser sometida a varias pruebas y conocer el alcance exacto de las heridas.