Sorprenden a una pareja de ladrones tras robar de madrugada en una tienda de la Playa de Palma

Una pareja fue detenida la madrugada del martes por agentes de la Policía Nacional después robar diversas prendas en un establecimiento de la Playa de Palma. Al verse descubierta, ella salió corriendo y arrojó una bolsa con prendas sustraídas antes de ser arrestada. Mientras, el novio fue interceptado poco después por estos mismos hechos. Ambos fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.

El robo ocurrió la madrugada del pasado martes. Una empresa de alarmas alertó al 091 de que se estaba produciendo un robo en un local de la Playa de Palma. Con celeridad, varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar. Nada más llegar, observaron cómo una mujer huía corriendo de las inmediaciones. Al ver a los agentes, arrojó una bolsa al suelo. Esta contenía varias prendas de ropa, entre otros efectos. Una testigo se acercó y explicó a los policías que había visto a la chica, junto a un hombre, robar en un establecimiento de la zona y portar dicha bolsa.

La mujer interceptada explicó a los agentes que la bolsa que portaba pertenecía a su pareja, que acababa de salir corriendo de la zona. Mientras tanto, otra patrulla localizó el local saqueado y al responsable del mismo. El establecimiento presentaba una puerta forzada y una cristalera rota. Una vez en el interior, los En el interior, los policías nacionales vieron ropa y bañadores de características iguales a los que se encontraban en el interior de la bolsa que portaba la mujer minutos antes. Asimismo, el responsable de la tienda también echaba en falta latas de bebidas energéticas.

Confesión del delito

Otra patrulla que daba batidas por la zona, localizó a un joven que encajaba con la descripción física del presunto ladrón que había aportado la testigo. El mismo dijo a los agentes que esperaba a su novia. Asimismo, los policías pudieron escuchar que el hombre hablaba por teléfono con la mujer que había sido retenida previamente.

Al preguntarle si había cometido un robo, el sospechoso lo negó No obstante reconocí que lo había hecho en el pasado, pero que en la actualidad ya no se dedicaba a esto. Cuando los policías le comunicaron que tenían todos los objetos robas, se derrumbó y confesó el delito. A tenor de estos hechos, la pareja fue detenida por un presunto delito de robo con fuerza.