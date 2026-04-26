La Policía Nacional recupera 31.000 euros de una ciberestafa en Palma

Investigadores de la Policía Nacional han recuperado más de 31.000 euros que se habían estafado a una empresa al pagar unos servicios a una cuenta fraudulenta. Las pesquisas policiales también han conducido a la identificación, por el momento, de una persona implicada en esta ciberestafa.

La investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se inició la semana pasada. Una persona acudió a dependencias policiales para denunciar que había sido víctima de una ciberestafa denominada 'man in the middle'. El denunciante explicó que había realizado una transferencia bancaria por valor de 31.140 euros. Esta suma correspondía al pago de una factura por unos servicios realizados.

El número de cuenta bancaria que le fue facilitado para el pago fue remitido a través de correo electrónico. Una vez efectuada la transferencia, la empresa beneficiaria aseguró no haber recibido el dinero. El número de cuenta al que se le realizó el pago no se correspondía con el de esta firma. Este habría sido modificado de manera fraudulenta.

A `partir de este preciso instante, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos iniciaron las pesquisas para esclarecer este ciberfraude. En primera instancia se pusieron en contacto con la entidad beneficiaria de la transferencia denunciada. Al actuar con celeridad en estas gestiones, se bloqueó y se devolvió el importe denunciado a la víctima.

Actualmente, los investigadores están realizando gestiones para identificar a los responsables de la ciberestafa. Hasta el momento se ha identificado a la persona beneficiaria del dinero denunciado. No obstante no se descartan futuras detenciones relacionadas con este fraude

Recomendaciones policiales

Ante este tipo de ciberestafas, la Policía Nacional recomienda concienciar a los empleados de que todos podemos ser víctimas de este tipo de ciberataques. Estos utilizan datos obtenidos por Internet. Además,se ha de reforzar las medidas de seguridad mediante la aplicación de antivirus. También se ha de actualizar de manera continua los equipos informáticos y se aconseja proteger la red wifi con contraseñas robustas.

Por ello, la Policía Nacional recomienda a las empresas que debe advertir a los empleados para que se mantengan en alerta. Muy especialmente en el departamento de contabilidad. Antes de efectuar la transferencia, han de ponerse en contacto con la empresa o el trabajador a la que se va a efectuar el pago y se va a tramitar el dinero para confirmar que este va a parar a la cuenta que corresponde.

Siempre se ha de sospechar de los correos electrónicos que contienen errores ortográficos que llamen la atención o que contengan archivos que deriven a una factura o a un archivo similar. Cuando se considera que el pago efectuado ha respondido a una estafa, se debe denunciar cuanto antes a la Policía Nacional, aportando todas las pruebas posibles, para tratar de bloquear el dinero.