Tres detenidos de una banda sueca por extorsionar a un hombre en Palma para el pago de 50.000 euros al culparle de una investigación de blanqueo de capitales

Una banda sueca extorsionaba a un hombre para que les pagara 50.000 euros, al culparle de una investigación de blanqueo de capitales, que había acabado con otro compinche en la cárcel en su país. Los delincuentes le amenazaban con matar a su familia si no accedía a sus pretensiones. Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido a estos tres individuos por un presunto delito de extorsión. Al ser puestos a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

La investigación del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se inició a raíz de la denuncia interpuesta por un hombre después de que fuera amenazado para que les pagara 50.000 euros en concepto de multa. Le culpaban de una investigación de blanqueo de capitales que había acabado con uno de los compinches en una cárcel sueca.

Los tres individuos decían venir en representación del sujeto que estaba en la cárcel, antiguo socio de la víctima. Este le culpaba sin ambages de una investigación de blanqueo de capitales en la que fueron detenidas varias personas. Fruto de estas pesquisas intervinieron cuentas bancarias y embargaron bienes a los investigados. Por este motivo le aseguraban que habían perdido mucho dinero. El otro implicado había sido extraditado desde Mallorca y se encontraba cumpliendo condena en Suecia.

Fotos de su familia

En un momento dado, estos tres sujetos mostraron a la víctima una misiva, atribuida a su socio, en el que le amenazaba con que tenía que pagar 50.000 euros. De lo contrario le aseguraban que matarían a su familia. A este le culpaban de ser el artífice de la investigación que les ocasionó la pérdida de casi todo el dinero que invirtieron. En un momento dado, los extorsionadores mostraron a la víctima información de su familia, acompañada de fotos y direcciones. Este hecho le atemorizó sobremanera. Así fue obligada a acudir a otros encuentros para que les hiciera el pago inmediato de la suma que le reclamaban. Hasta el punto de que le forzaron a sacar dinero de un cajero.

Los investigadores comprobaron cómo uno de los denunciados residía en Mallorca. Mientras que los otros dos se habían desplazado expresamente desde Suecia. Tras practicar numerosas gestiones, lograron identificar a todos ellos y procedieron a detenerles por un presunto delito de extorsión. Al ser puestos a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.