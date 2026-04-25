Sorprendido en Palma conduciendo sin carné un ciclomotor eléctrico

Un hombre de 32 años, de nacionalidad marroquí, fue sorprendido en Palma circulando en un ciclomotor eléctrico en Palma sin haber obtenido nunca el carné de conducir. Un análisis técnico determinó que no podía considerarse una bicicleta eléctrica debido a sus elevadas prestaciones y potencia. Agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo en la calle Reyes Católicos de Palma. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma dio el alto al conductor de un vehículo. Este en un principio parecía una bicicleta eléctrica. Sin embargo, comprobaron que no era propulsado por el conductor sino por una maneta aceleradora situada en el manillar.

Ante las fundadas sospechas de que dicho vehículo pudiera ser considerado un ciclomotor, los agentes le pidieron al implicado la autorización administrativa para su conducción. Este adujo que no disponía de ningún tipo de permiso. Tampoco tenía suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Por este motivo el ciclomotor eléctrico fue retirado al depósito municipal.

Informe técnico

A raíz de interceptar este vehículo, la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma inició una investigación a fin de esclarecer de qué tipo se trataba. El informe técnico realizado por un experto de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) concluyó que este se encontraba catalogado como ciclomotor de dos ruedas. Su conducción requiere, por tanto, del permiso AM.

A tenor de estos hechos, el conductor fue citado en dependencias policiales en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.