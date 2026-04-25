Tribunales
Racismo en Magaluf: juicio al portero de una discoteca por prohibir la entrada a tres clientes por ser marroquíes
La Fiscalía sostiene que les impidió el acceso al local por su nacionalidad y le imputa un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas
El acusado se enfrenta a una inhabilitación de tres años y sendas indemnizaciones de mil euros a cada uno de los afectados
El portero de una discoteca de Magaluf (Calvià) se sienta en el banquillo de los acusados por impedir la entrada en el local a tres hombres por el mero hecho de ser marroquíes. La Fiscalía le imputa un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, por el que reclama que sea inhabilitado durante tres años y que indemnice a los afectados con 3.000 euros. La vista previa celebrada ayer acabó sin acuerdo de conformidad y la magistrada señaló el juicio para el próximo mes de noviembre.
Los hechos, según sostiene la Fiscalía, ocurrieron en la madrugada del 9 de septiembre de 2023. Tres hombres marroquíes pretendían entrar en una discoteca situada en la avenida de s'Olivera, en Magaluf. Compraron una entrada y se dirigieron a la puerta principal para acceder. El portero que controlaba la entrada, de nacionalidad colombiana, les preguntó "insistentemente" por su origen, señala el ministerio público. Cuando le dijeron que eran de Marruecos, el acusado les negó la entrada, "exteriorizando así una manifiesta animadversión y actitud de menosprecio" hacia las víctimas, reprocha la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.
El portero alegó que había tenido problemas anteriormente con otras personas marroquíes. "Ya podéis llamar a quien queráis, pero no vais a entrar", les espetó. Los tres afectados denunciaron los hechos y un juzgado de instrucción de Palma abrió diligencias, que han culminado con un proceso penal contra el portero.
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