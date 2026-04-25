Incendian una batería de contenedores en el Pueblo Español

Un incendio consumió por completo la madrugada de este sábado una batería de contenedores en las inmediaciones del Pueblo Español. También resultaron afectados algunos vehículos estacionados en las proximidades. El fuego se inició sobre las 3.50 horas en la calle del Poble Espanyol. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bombers de Palma, para sofocar las llamas, ya que estas alcanzaron grandes proporciones. De hecho algunos automóviles próximos a los depósitos resultaron dañados por la acción del fuego. Transcurridos unos minutos el incendio estaba sofocado por completo. También se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Estos últimos abrieron una investigación para tratar de esclarecer el origen del fuego. Todos los indicios apuntan a que podría haber sido intencionado.