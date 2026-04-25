Hallan el cadáver de un hombre junto al poblado de Son Banya

El cadáver de un hombre de mediana edad ha sido encontrado la tarde de este sábado junto al poblado de Son Banya. Un testigo ha pasado por el lugar y se ha topado con el cuerpo inerte y ha llamado a los servicios de emergencia. Hasta el asentamiento se han desplazado agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para averiguar las causas de la muerte. Todos los indicios apuntan a que podría haber fallecido debido a una sobredosis de droga, ya que tenía una jeringuilla clavada en un brazo. El hallazgo del cuerpo también fue comunicado al juzgado de guardia. El forense lo examinó no encontró signos aparentes de violencia. A continuación se ordenó el levantamiento del cadáver. Operarios de los servicios funerarios lo trasladaron hasta el Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Con cierta frecuencia se encuentran cadáveres de toxicómanos junto al poblado tras comprarla dosis de droga.

Otro caso en enero

Hace unos meses, en enero, también fue encontrado otro cadáver en Son Banya. En esta caso el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Un testigo avisó al 091. A continuación patrullas de la Policía y, posteriormente, agentes del Grupo de Homicidios se desplazaron hasta el lugar. El deteriorado estado del cuerpo no permitía determinar con exactitud la causa de la muerte. Posteriormente, se concluyó que también había fallecido por una sobredosis de droga.