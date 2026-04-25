Destroza los retrovisores de cinco coches aparcados en Palma y lo justifica con que sufrió "un ataque de ira"

Un hombre, de origen ecuatoriano, se dedicó a romper espejos retrovisores de al menos cinco coches aparcados en la vía pública en Palma. Un testigo presenció los actos vandálicos y lo denunció al 091. Patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar y le detuvieron por un presunto delito daños. Al verse descubierto, reconoció los hechos y trató de justificarse: "He tenido un ataque de ira"

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana del pasado jueves en Palma. Un hombre se había dedicado a ir rompiendo espejos retrovisores de al menos cinco coches estacionados en la vía pública mientras caminaba desde la calle Reyes Católico hasta Tomás Forteza de Palma.

Un testigo presencial de estos actos vandálicos llamó al 091 para denunciar lo ocurrido. De inmediato, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron al lugar. Todos los vehículos dañados se encontraban aparcados en las inmediaciones de la calle Manacor.

Escondido entre los vehículos

Al poco tiempo de llegar, los agentes localizaron a un individuo cuyas características físicas y su vestimenta encajaban plenamente con la que les habían descrito. Este había causado destrozos a turismos mientras deambulaba por la calle Reyes Católicos.

Al ver llegar a las patrullas policiales, el sospechoso aceleró el paso e intentó ocultarse entre varios vehículos aparcados. No obstante fue interceptado por los agentes. Al preguntarle por el motivo de su acción, este se justificó con que "he tenido un ataque de ira". Paralelamente, otra patrulla policial localizó cinco coches estacionados entre la calle Reyes Católicos y Tomás Forteza con los retrovisores rotos. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de daños y fue trasladado a dependencias policiales.