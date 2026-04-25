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Condenada a casi dos años de cárcel por irse sin pagar de tres hoteles de Mallorca

La mujer, con varias causas abiertas por estafas, dejó deudas de casi 6.000 euros en los establecimientos

La mujer condenada, ayer en el juicio.

La mujer condenada, ayer en el juicio. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Una mujer fue condenada ayer a 21 meses de prisión por irse sin pagar de tres hoteles de Mallorca en los que estuvo alojada, dejando deudas de casi 6.000 euros en total. También realizó compras en una tienda de mascotas que no abonó y comió en un restaurante donde hizo otro simpa. En el juicio se declaró autora de un delito continuado de estafa tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente tres años de cárcel. La procesada tiene antecedentes y otras causas abiertas por fraudes similares.

Como ella misma reconoció en la vista oral, la mujer hacía creer a los perjudicados que tenía capacidad suficiente para afrontar los pagos por sus estancias, que realizaba con transferencias en diferido que nunca se materializaban. En noviembre de 2025 se alojó una semana en un hotel de cinco estrellas del centro de Palma, donde disfrutó de servicios de spa, masajes y restaurante. Se marchó sin pagar la factura, que ascendía a 3.584 euros.

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En esas mismas fechas estuvo alojada en un hotel rural de la zona de Manacor, donde gastó 1.072 euros que tampoco pagó. Días después pasó una semana en un agroturismo de Binissalem, dejando una deuda de 1.196 euros. Entre sus víctimas figura también el dueño de una tienda de mascotas de Palma, donde adquirió 34 artículos por importe de 658 euros. Simuló haber realizado una transferencia al propietario, pero nunca llegó. Finalmente, comió en un restaurante, donde gastó 44 euros que tampoco pagó.

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