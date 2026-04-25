La Fiscalía pide 18 años de cárcel a un joven por intentar quemar vivo a un indigente que dormía en un cajero en Palma

La Fiscalía pude una condena de 18 años de cárcel para un joven español por intentar quemar vivo a un indigente que dormía en un cajero en Palma. El acusado prendió fuego a las mantas y el saco de dormir de la víctima, un hombre de 45 años que sufrió graves quemaduras en manos y piernas. El ministerio público sostiene que el móvil del ataque no fue otro que la "hostilidad, rechazo y animadversión" del joven a las personas sin hogar. Por ello le imputa delitos de asesinato en grado de tentativa e incendio con la agravante de discriminación por aporofobia o exclusión social. Además de la pena de prisión, reclama una indemnización de más de 12.000 euros para la víctima. La Audiencia Provincial celebrará la próxima semana una vista previa del juicio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de enero de 2025 en la entrada de un cajero automático situado en la calle Rosselló, en la barriada de Santa Catalina. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado se aseguró de que la víctima estaba dormida, lo que limitaba su capacidad de defensa. Se acercó a ella, le pegó fuego con un mechero y se dio a la fuga. El indigente despertó al sentir ya las llamas en una de sus piernas y trató de sofocar el fuego con sus manos. Cuando lo consiguió, salió a la calle y pidió ayuda a una patrulla de la Policía Local de Palma que pasaba en ese momento por allí.

El zaguan de la oficina bancaria de Santa Catalina donde dormía el indigente. / X.P.

Los agentes le auxiliaron y pidieron una ambulancia. Los efectivos sanitarios comprobaron que el hombre había sufrido quemaduras de segundo grado en las manos y las piernas y lo trasladaron a un centro médico, donde fue atendido. El incendio provocó además daños en la ropa, los zapatos, el móvil y un abrigo del indigente. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación del ataque y realizó diversas gestiones para esclarecer la autoría.

La agresión fue grabada por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, lo que agilizó las pesquisas. Los policías lograron identificar al acusado en pocos días y establecieron un dispositivo para localizarlo. El joven fue interceptado finalmente el 1 de febrero cuando circulaba en patinete. Quedó detenido por un delito de asesinato en grado de tentativa e ingresó en prisión preventiva. En su declaración judicial confesó y aseguró que fue un acto irreflexivo y que no sabía por qué había atacado a la víctima.

Aporofobia

La Fiscalía sostiene que se trató de un acto de aporofobia, ya que el joven actuó "movido por su animadversión, hostilidad y rechazo a la condición de persona vulnerable, pobreza y situación de riesgo social del perjudicado". El ministerio público relata que había acudido en días anteriores al cajero donde sabía que dormía la víctima. También expone que existió riesgo de que el incendio se propagara por el recinto y que solo la reacción del indigente evitó males mayores. El afectado tardó más de un mes en recuperarse de las heridas sufridas y le ha quedado una gran cicatriz en la pierna izquierda como secuela. También padece, a raíz de la agresión, dolor crónico en la cadera.

El sospechoso estuvo en prisión hasta el 15 de mayo de 2025 y tiene una orden de alejamiento de la víctima en vigor como medida cautelar. Está acusado de delitos de asesinato en grado de tentativa e incendio con la agravente de discriminación, por los que la Fiscalía pide 18 años de cárcel, diez años de libertad vigilada y que indemnice al perjudicado con 12.247 euros por las lesiones, las secuelas y los daños morales.