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Tribunales

Siete condenados por traficar con drogas en Mallorca y Menorca

Dos de los acusados llevaban cocaína oculta en el organismo de una isla a otra

Un guardia civil, ante las drogas incautadas en la operación.

Un guardia civil, ante las drogas incautadas en la operación. / GUARDIA CIVIL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Siete personas fueron condenadas ayer por traficar con drogas en Mallorca y Menorca. Dos de los acusados, nigerianos residentes en Palma, reconocieron que llevaron cocaína oculta en su organismo de una isla a otra. Los otros procesados se dedicaban a distribuir estupefacientes en Maó y es Castell. En la vista celebrada en la Audiencia Provincial aceptaron condenas de entre uno y tres años de prisión tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados y la Fiscalía.

La red fue desmantelada por la Guardia Civil a principios de 2022. El primer arrestado fue un hombre que llegó a Menorca un vuelo procedente de Palma. Tras ser interceptado por los agentes, expulsó cuatro cilindros que contenían 200 gramos de cocaína. Unos días después, otro acusado fue detenido en el puerto de Ciutadella, tras desembarcar en un ferry que zarpó de Alcúdia. Llevaba 100 gramos de cocaína en dos bultos que había ingerido para transportar la droga clandestinamente.

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Las pesquisas posteriores llevaron a los agentes un grupo de personas que se dedicaban a vender drogas en la isla de Menorca. Eran los receptores de la cocaína intervenida a los dos nigerianos afincados en Mallorca. La Guardia Civil arrestó entonces a otras cinco personas y decomisó 570 gramos de heroína y seis kilos de marihuana.

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