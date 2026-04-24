Accidentes laborales
Muere un trabajador mallorquín tras sufrir un grave accidente laboral en febrero en Málaga
Santiago Salom, de 54 años, era muy querido y formaba parte del club ciclista Els Ferrerets, su gran pasión
El trabajador mallorquín Santiago Salom, de 54 años, ha fallecido el pasdo martes por la tarde en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un grave accidente laboral el pasado mes de febrero. Una tubería de un hotel en reforma de Torremolinos reventó y la fuga de aire caliente le provocó graves quemaduras, que no ha logrado remontar. Su fallecimiento ha causado un gran pesar en el Club Ciclista Els Ferrerets, del que él formaba parte, para practicar su gran pasión: el ciclismo. Sus allegados han transmitido sus condolencias a sus familiares a través de las redes sociales.
El accidente laboral ocurrió la mañana del viernes 20 de febrero al explotar una tubería de la sala de máquinas de un hotel en reforma en Torremolinos, según informaba el digila Málaga Hoy. El establecimiento, situado en la calle Salvador Allende de esta localidad malagueña, no se encontraba en esos momentos en funcionamiento, El servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió el aviso del siniestro a las 8.45 horas. En la llamada se alertaba de que el trabajador mallorquín había sufrido graves heridas y precisaba de asistencia sanitaria urgente. Hasta el lugar del siniestro se desplazó el equipo médico de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, dotaciones de Bomberos de Málaga, agentes de la Policía Local de Torremolinos y de la Policía Nacional.
Los bomberos indicaron que el accidente se produjo al reventar una de las tuberías de una caldera de agua caliente. La fuga de vapor a una temperatura muy elevada causó graves quemaduras por todo el cuerpo al trabajador mallorquín Santiago Salom, que se encontraba en ese momento en la sala de máquinas. Ante la gravedad de las lesiones, el paciente fue trasladado directamente hasta la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Salom no logró remontar la crítica situación y falleció en dicho centro sanitario la tarde del pasado martes.
Condolencias
Al conocer la triste noticia de su fallecimiento, desde el Club Ciclista Els Ferrerets de Mallorca expresó su consternación y transmitió sus condolencias por la muerte de Salom, gran aficionado a practicar el ciclismo en Mallorca. "Al atardecer nos dejó nuestro compañero y amigo Santi. Después de luchar con todas sus fuerzas para superar las graves lesiones de un accidente laboral que sufrió hace dos meses", reza el mensaje subido por sus amigos a las redes sociales.
Santiago Salom se había integrado a este club ciclista el año pasado y había entablado una gran amistad con todos ellos. "Ya nos había mostrado lo gran persona que era y un buen amigo lleno de ganas de formar parte de él", subrayan.
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