Hallan 18 kilos de cocaína y dos de hachís ocultos en los bajos de un coche en un registro aleatorio en el Puerto de Palma

Un coche embarcado en el ferry en Valencia ha sido interceptado la mañana de este viernes al llegar al Puerto de Palma con 18 kilos de cocaína y dos de hachís ocultos en los bajos, Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido al conductor, un hombre de 60 años de nacionalidad española, por un presunto delito contra la salud pública.

Operativo antidroga desplegado este viernes en el desembarco del buque en el Dique del Oeste. / GUARDIA CIVIL

La intervención de este automóvil cargado de droga se ha efectuado en el transcurso de la denominada operación Tebal, desarrollada la mañana de este viernes en el Dique del Oeste en el transcurso de un operativo de verificación fiscal aleatorio. El control se ha centrado en el desembarque en Palma de un buque de línea procedente de Valencia.

En dicho operativo han participado efectivos de la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal de Fronteras (UDAIFF) del Puerto de Palma y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil. También han actuado funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. También ha intervenido un guía canino con su perro adiestrado del Servicio Cinológico del instituto armado.

En el transcurso de la inspección de los vehículos, el perro adiestrado en la detección de drogas ha marcado con insistencia los bajos de un vehículo. Ante los claros indicios de que este coche pudiera transportar sustancias estupefacientes, los agentes han realizado un registro exhaustivo, que ha confirmado las sospechas por completo.

Un doble fondo sofisticado

Así, en los bajos del automóvil se había habilitado un doble fondo sofisticado. En este compartimento oculto se han encontrado 15 paquetes de cocaína, con un peso total de 18 kilos y cuatro paquetes de hachís, que han arrojado un peso de dos kilos.

Como consecuencia de este hallazgo, el conductor del vehículo, de 60 años y nacionalidad española, ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Tanto el detenido como toda la sustancia estupefaciente intervenida ha sido puesta a disposición judicial.