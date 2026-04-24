Tribunales
Detienen a un adolescente tras fugarse saltando por una ventana el ser conducido ante la Fiscalía de Menores en Palma
Agentes de la Guardia Civil habían trasladado al adolescente al Juzgado de sa Gerreria
Un adolescente detenido por la Guardia Civil se ha fugado la mañana de este viernes saltando por una ventana de los juzgados de sa Gerreria de Palma, al ser conducido ante la Fiscalía de Menores. De inmediato, los agentes del instituto armado que le custodiaban han dado la voz de alarma. Finalmente, una patrulla de la Policía Nacional ha localizado al fugitivo, le ha detenido y le ha trasladado a la sede judicial.
El incidente ha ocurrido la mañana de este viernes. Agentes de la Guardia Civil han trasladado a un presunto delincuente juvenil a los juzgados de sa Gerreria para presentarlo ante la Fiscalía de Menores. En un momento dado, el adolescente arrestado se ha topado con una ventana abierta, no se lo ha pensado dos veces y ha saltado por ella hasta la calle. A continuación ha escapado a la carrera.
De inmediato, los agentes de la Guardia Civil se han percatado de la fuga del adolescente detenido. A continuación los funcionarios han comunicado el incidente tanto al Cuerpo como a la Policía Nacional o Policía Local de Palma para que procedieran a su detención.
Conducido de nuevo a la Fisalía
Al cabo de unas horas, una patrulla de la Policía Nacional se ha topado con el fugitivo y le han detenido. Acto seguido el adolescente ha sido conducido de nuevo al Juzgado de sa Gerreria. Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de él y han procedido de nuevo a su puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.
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