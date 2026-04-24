Dos asaltantes intentan atracar a punta de cuchillo en Palma a dos personas en una mañana cuando iban a trabajar

Dos asaltantes intentaron atracar a punta de cuchillo a dos transeúntes, un hombre y a una mujer, por la mañana en Palma cuando las víctimas iban a trabajar. El varón logró de escapar de ellos saltando por un muro aunque se hizo heridas en una mano y en un brazo. La chica no llevaba dinero y les instó a que le dejaran ir a su casa a darles algo. Una patrulla policial presenció la escena después de recibir la denuncia del primer asalto y detuvieron a estos dos delincuentes, de nacionalidad colombiana, por dos presuntos delitos de robo con violencia e intimidación.

Cuchillos con los que los dos asaltantes amenazaban a las víctimas. / POLICÍA NACIONAL

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del pasado miércoles en Palma cerca del paseo Sagrera. Un hombre se dirigía a su trabajo cuando dos individuos se le acercaron. "¡Qué reloj más bonito!", le espetaron. El peatón les hizo caso omiso y uno sacó un cuchillo de su bolsillo. Nada más verlo, la víctima echó a correr y escapó saltando un muro. En su huida se hizo heridas en una mano y en un brazo. Al percatarse otros transeúntes de lo que ocurría, los atracadores se dieron a la fuga a la carrera y los testigos avisaron al 091.

Apenas unos minutos más tarde, los asaltantes volvieron a las andadas. En esta ocasión su víctima era una chica, que también se desplazaba a su puesto de trabajo. En un momento dado, la joven se percató cómo se le acercaron dos individuos. "¡Dame todo lo que llevas!", le instó uno de los delincuentes!

A prisión

La víctima se negó a darles su teléfono móvil, ya que no llevaba dinero. Los atracadores le esgrimieron un cuchillo cada uno y le amenazaron. De hecho se los aproximaron a la pierna y al pecho. Al temer que le agredieran, la víctima les instó a que le acompañaran hasta su casa y que ella subiría allí y les daría dinero.

Cuando estaban en la puerta de su domicilio, los asaltantes le obligaron a que les diese su teléfono móvil hasta que bajase con el dinero. Cuando ella se disponía a subir, una patrulla de la Policía Nacional apareció por el lugar. Los agentes daban batidas después del intento de atraco ocurrido cerca de la Catedral de Palma. Los sujetos encajaban plenamente con la descripción de los atracadores que pretendían asaltar al otro hombre. Los delincuentes intentaron huir, pero fueron detenidos de inmediato y les intervinieron los cuchillos que portaban. Ambos fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia. Al ser puestos a disposición judicial, el juez de guardia ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.