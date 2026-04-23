Tres detenidos por disparar perdigones en la cara con una pistola y agredir a un joven en Ciutadella

Tres hombres, entre ellos un padre y un hijo, agredieron violentamente a un joven a la salida de un local de ocio de Ciutadella. El vástago disparó cinco veces presuntamente con una pistola de perdigones en la cara a la víctima. Mientras que el progenitor le golpeó con una barra de hierro y el tercer individuo le propinó patadas y puñetazos. Dos de ellos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y el otro por lesiones.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes en un local de ocio de Ciutadella. Una patrulla de la Policía Nacional fue requerida por varias personas y les informaron de que había ocurrido una agresión a la salida del establecimiento y habían disparado a un joven en la cara con una pistola de perdigones.

Los agentes localizaron en el interior de un coche a la víctima con el rostro completamente ensangrentado. Presentaba numerosas heridas en la cara y reconoció que acababa de sufrir una violenta agresión. A tenor de la gravedad de las lesiones, la patrulla avisó al personal sanitario y una ambulancia del Ib-salut se personó en el lugar. Los facultativos le atendieron en el lugar y observaron que tenía numerosos perdigones incrustados en el rostro.

Tras recibir la atención sanitaria, la víctima indicó a los policías que había sido agredido por tres personas, entre las que se encontraban un padre y su hijo. A continuación el afectado discutió con el más joven después de que le acusara de haberle sustraído un medicamento. Ambos abandonaron el local de ocio y continuaron la disputa en la calle.

Perros de raza peligrosa

Cuando ambos se encontraban en la vía pública, el joven sacó una pistola de perdigones, que llevaba escondida entre sus ropas, y disparó cinco veces en la cara de la víctima. Posteriormente, el padre del atacante y otro individuo continuaron agrediéndole. El progenitor del joven le golpeó con una barra o un objeto metálico en la cabeza. Mientras que el segundo le propinó puñetazos y patadas. El afectado indicó a los policías que los atacantes llevaban perros de raza peligrosa y estos le habrían intentado morder.

Otra patrulla policial fue informada posteriormente de que el padre e hijo sospechosos de haber agredido a la víctima se encontraban en las inmediaciones. Ambos fueron detenidos por un presunto delito de tentativa de homicidio, aunque estos negaron haber atacado al joven. El vástago tenía en vigor una orden de alejamiento del progenitor, por lo que también fue arrestado por quebrantamiento del mandamiento judicial.

Mientras los agentes les informaban del motivo de su detención, el hijo no paró de proferir insultos contra ellos. Durante el traslado a dependencias policiales, provocó graves daños en el vehículo. También arremetió contra uno de los agentes le causó una luxación en un hombro.

La investigación continuó hasta que el tercer implicado en la violenta agresión al joven fue localizado por agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional. Este fue detenido por un presunto delito de lesiones.