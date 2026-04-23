Piden ocho años de cárcel a un tiquetero por una brutal agresión que dejó graves secuelas a un turista en Ibiza

La Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión para un tiquetero acusado de una brutal agresión que dejó secuelas muy graves a un turista en Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. El procesado supuestamente propinó un fuerte puñetazo en la cabeza a la víctima, que cayó al suelo inconsciente. Estuvo casi seis meses hospitalizada y le han quedado daños neurológicos importantes, por lo que las acusaciones reclaman una indemnización de medio millón de euros. El juicio por estos hechos, ocurridos hace 14 años, debía celebrarse hoy en la Audiencia Provincial de Palma, pero las partes han acordado aplazarlo a julio porque están ultimando un acuerdo de conformidad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de julio de 2012. El procesado, que tenía entonces 28 años, trabajaba como relaciones públicas en una discoteca. Él y otros tiqueteros del negocio mantuvieron una acalorada discusión con un grupo de turistas a las puertas del local. Durante la trifulca, el encausado propinó un fuerte puñetazo en la cabeza a uno de los turistas, que cayó desplomado y recibió un fuerte golpe.

El afectado tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, con hemorragias internas, y fue sometido a una delicada intervención quirúrgica. Estuvo 165 hospitalizado y le han quedado secuelas muy graves. Por un lado, sufre síndromes neurológicos, con deterioro de sus funciones cerebrales que afectan a su memoria y la fluidez verbal. También padece problemas oculares, trastornos de la personalidad y le quedó una gran cicatriz en la cabeza.

La Fiscalía imputa al agresor un delito de lesiones agravadas, por el que solicita una condena de ocho años de prisión. Además, el ministerio público reclama que el acusado y, subsidiariamente, el dueño de la discoteca y su compañía de seguros indemnicen a la víctima con 505.315 euros por las secuelas que padece.

Noticias relacionadas

El acusado ha comparecido hoy en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde estaba señalada la vista oral. Sin embargo, las partes han solicitado al tribunal un aplazamiento para poder cerrar un acuerdo de conformidad que tienen ya avanzado. La sala ha accedido a la petición y ha fijado una nueva vista para el 15 de julio.