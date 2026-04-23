Intervienen un paquete con 72 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Palma

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han intervenido un paquete que contenía 72 kilos de hachís y tres kilos de cocaína que había sido enviado a un vecino de Palma, que ha sido detenido. Las investigaciones continúan para tratar de determinar tanto el origen como el destino final de la droga. Se trata de un alijo fuera de lo común. Los narcos suelen utilizar la paquetería postal para enviar droga, pero por lo general en cantidades mucho menores.

Según informan desde los dos organismos, el pasado 11 de abril agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaron una inspección en una nave de un polígono industrial de una empresa de paquetería, donde se clasifican los envíos antes de ser distribuidos por toda la isla. Los agentes repararon en un pesado paquete que les inspiró sospechas, por lo que lo examinaron. En su interior había numerosas tabletas de hachís envueltas en celofán, con un peso total de 72 kilos, y tres ladrillos de cocaína de un kilo cada uno.

A partir de aquí se llevó a cabo una investigación para localizar al receptor del envío, un vecino de Palma de 41 años que fue detenido el 15 de abril por un delito de tráfico de drogas.

Los investigadores continúan con las gestiones para esclarecer tanto el origen como el destino final de los estupefacientes. Todo apunta a que se trata de un sistema utilizado por una importante red de narcotraficantes para abastecer de droga a diferentes distribuidores de la isla. El precio total del alijo en el mercado negro podría superar los 230.000 euros.

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Guardia Civil y Aduanas recuerdan que sus agentes realizan inspecciones habituales en los envíos de paquetería que llegan a la isla para evitar la introducción de sustancias prohibidas. Este sistema es utilizado con frecuencia por las bandas de narcos para trasladar la droga minimizando los riesgos, por lo que utilizan identidades falsas. Por lo general la droga va oculta entre otras mercancías, como ropa y comida, y suelen ser pequeñas cantidades. Es muy inusual que envíen una cantidad tan grande de droga en un mismo paquete.