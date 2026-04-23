Incendio de un coche en el polígono de Son Oms, en Palma

Agentes de la Policía Local y los Bombers de Palma intervinieron en la madrugada de ayer en la extinción de un incendio que destruyó un vehículo en una calle del polígono de Son Oms.

Según informa la Policía, sobre las dos menos diez de la madrugada una patrulla de la Unitat Nocturna (Unoc) acudió con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que un coche se había incendiado. Los agentes aseguraron la zona para evitar heridos mientras que los Bombers sofocaban las llamas. El vehículo quedó totalmente destruido por el fuego.

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Posteriormente los restos del vehículo fueron retirados con una grúa y personal de Emaya limpió los restos que habían quedado en la calzada.