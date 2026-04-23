Incendio de un coche en el polígono de Son Oms, en Palma
Agentes de la Policía Local y Bombers intervinieron en la extinción del fuego
Agentes de la Policía Local y los Bombers de Palma intervinieron en la madrugada de ayer en la extinción de un incendio que destruyó un vehículo en una calle del polígono de Son Oms.
Según informa la Policía, sobre las dos menos diez de la madrugada una patrulla de la Unitat Nocturna (Unoc) acudió con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que un coche se había incendiado. Los agentes aseguraron la zona para evitar heridos mientras que los Bombers sofocaban las llamas. El vehículo quedó totalmente destruido por el fuego.
Posteriormente los restos del vehículo fueron retirados con una grúa y personal de Emaya limpió los restos que habían quedado en la calzada.
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Salvador Llinàs, condenado a casi cinco años de cárcel por la estafa de 20 millones de euros de Autoclick
- Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Detenido un profesor del instituto de Artà por tocamientos a una alumna de unos 15 años
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación