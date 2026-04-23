Detienen a una ladrona por nueve robos en vehículos en un mes en la Playa de Palma

Una ladrona desplegó una actividad delictiva frenética en la Playa de Palma en el robo en el interior de vehículos. Hasta el punto de que solo en un mes perpetró nueve sustracciones. También efectuó al menos tres compras con las tarjetas bancarias que encontraba en el interior de los mismos. Agentes de la Policía Nacional la han detenido por estos presuntos delitos de robo y estafa.

La investigación policial se remonta al pasado mes de febrero. Una afectada denunció en la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma que se había encontrado rota la ventanilla del coche y le habían sustraído numerosos efectos personales. Entre estos le faltaban tarjetas de crédito y documentación a su nombre.

La víctima informó de que había recibido una comunicación de su banco donde le informaban de que una de las tarjetas, denunciada como sustraída, había sido utilizaba para hacer varios cargos en una estación de servicio el mismo día del robo. A partir de este momento, el Grupo de Investigación de la Comisaría de la Playa de Palma inició las pesquisas para esclarecer los hechos. Paralelamente, agentes de la Policía Judicial investigaban el gran número de robos en el interior de vehículos. Estos se habían incrementado significativamente en la zona y en Can Pastilla. Estos hechos delictivos habían generado una gran alarma social entre los residentes.

Tras iniciar las labores de investigación, los agentes encargados del caso averiguaron que una joven había acudido a dicha estación de servicio de la Playa de Palma para pagar con una tarjeta bancaria recién sustraída. Esta acción la llevó a cabo la tarde del primer robo y efectuó diversas compras con este medio de pago.

A medida que avanzaron las pesquisas, los investigadores detectaron nueve robos en el interior de vehículo cometidos el pasado mes de febrero. Todos los delitos mantenían un mismo 'modus operandi'. Los coches presentaban rota una de las ventanillas delanteras. Todo apuntaba que estos robos se habían cometido sin ninguna planificación previa y siempre de noche.

Localizada en Corea

Las posteriores indagaciones confirmaron que la mujer identificada por efectuar compras en una estación de servicio con una tarjeta bancaria robada era la presunta autora de los robos en el interior de estos nueve vehículos. Esta se encontraba en paradero desconocido y se dictó una orden de búsqueda y detención sobre ella.

Finalmente, la tarde del pasado sábado una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizó a la sospechosa en el barrio de Corea. Se trataba de una mujer conocida por los agentes por haber cometido numerosos robos en el interior de vehículo en la Playa de Palma. Una vez identificada, procedieron a su detención y fue trasladada a dependencias policiales.