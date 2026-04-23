Condenado a un año de prisión por golpear en la cabeza con una botella rota a un joven en Palma tras una discusión

Una discusión de noche en una calle de Palma se saldó con la agresión de dos jóvenes a otro con botellas que acababan de romper tras golpearlas contra un coche. Un Juzgado Penal ha condenado este jueves a uno de los atacantes, un joven boliviano de 25 años, a un año de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso. Mientras que otro implicado que clavó presuntamente el vidrio en la sien al afectado no ha comparecido y ha sido declarado en rebeldía.

Los hechos que se han enjuiciado este jueves en un juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las 22.45 horas del 3 de mayo de 2022 en la calle General Ricardo Ortega de Palma, en el bario de Foners, en las proximidades de un restaurante. De kebab. La víctima se encontraba en compañía de dos amigos cuando se enzarzaron en una acalorada discusión con dos jóvenes. En primer lugar, uno de los procesados le propinó un fuerte puñetazo en la cara y estos se abalanzaron sobre él.

El procesado declarado en rebeldía, al no comparecer en el juicio este jueves, portaba una botella de bourbon y la golpeó contra la parte trasera de un coche, estacionado en la calle, para romperla. A continuación la esgrimió de manera amenazante y se la clavó en la sien a la víctima. Mientras, el acompañante del agresor se acercó a la mesa de una terraza cercana, cogió una botella de cerveza y la rompió también. Acto seguido golpeó al afectado con el vidrio. Los dos atacantes emprendieron la huida, pero una patrulla policial los interceptó e identificó.

Sutura de la herida

Como consecuencia de los golpes recibidos, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y una herida incisocontusa en la región occipital de la cabeza. La reyerta también le acarreó un esguince de tobillo. En una primera asistencia sanitaria le suturaron la herida que presentaba.

La fiscal pedía para cada uno de los procesados una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso. Fruto de un acuerdo de conformidad, la pena se le ha rebajado a un año de prisión al que se ha presentado en el juicio, que se ha suspendido si no delinque durante tres años. También deberá indemnizar a la víctima con 210 euros.

Mientras que para el que está en rebeldía y no ha comparecido en la sede judicial se le pedía también cuatro años de cárcel sustituible por la expulsión del país y la prohibición de regresar a España durante ocho años.