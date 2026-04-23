Incendios
Bombers de Mallorca sofocan un incendio en un edificio de Inca
El fuego ha afectado a la primera planta del inmueble, pero no ha habido desalojados ni heridos
Un incendio se ha declarado la mañana de este jueves en un edificio de tres plantas de Inca. Dotaciones de Bombers de Mallorca se han encargado de sofocar las llamas. No obstante no se han producido desalojos de los residentes ni ha habido que lamentar heridos.
El fuego se ha iniciado sobre la una menos cuarto de la tarde de este jueves en un edificio de tres plantas en la calle Antoni Torrandell de Inca. Las llamas se han localizado en la primera planta y se han propagado con rapidez. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado rápidamente dotaciones de Bombers de Mallorca de los parques de Inca y Alcúdia con un sargento de guardia. También se ha desplazado al lugar el director general de Emergencias del Govern.
Controlado
Los esfuerzos de los servicios de extinción han logrado contener y controlar las llamas en la primera planta y han evitado que ascendiera a las superiores. También se ha instado a los moradores a que no salieran a los pasillos para evitar resultar afectados por el humo y no ha sido necesaria la evacuación del edificio. Tampoco se han registrado heridos.
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